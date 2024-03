Le monument historique “Jabiyat Zarrouk” situé au gouvernorat de la Manouba et négligé depuis plusieurs années, sera fermé en attendant sa réhabilitation, le réaménagement de ses espaces verts et sa remise en exploitation selon les procédures en vigueur, et ce sur décision d’une commission mixte regroupant la municipalité de la Manouba, l’Institut National du Patrimoine et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, réunie la semaine dernière.

Cette commission a examiné les solutions à même de réhabiliter ce monument et de le réintégrer dans la dynamique économique de la région, a déclaré dimanche à l’agence TAP, le secrétaire général de la Municipalité de la Manouba, Fathi Drouaz.

Le responsable a aussi fait savoir que la remise en exploitation de ce monument est en cours d’examen par la commission qui aura à choisir entre deux formules. La première consiste à le confier à la municipalité de la région qui se chargera de sa réhabilitation, du réaménagement de ses espaces verts et de la mise en place, en son sein, d’une scène d’exposition pour le transformer en espace de loisirs et d’activités estivales.

La deuxième formule consiste à confier son exploitation aux privés, via un contrat de location exigeant la préservation de son aspect patrimonial, et ce après l’achèvement des études relatives à la restauration et à l’entretien de ce monument. Lesquelles études nécessitent des financements de l’ordre de 200 mille dinars, qui s’ajouteront aux coûts des travaux à engager pour restaurer les différentes composantes de ce monument.

Le monument “Jabiyat Zarrouk” qui était la propriété de l’Agence Foncière d’Habitation a été classé dernièrement monument historique en vertu d’un Arrêté de la ministre des affaires culturelles du 22 janvier 2024, portant protection des monuments historiques et archéologiques. La complication des procédures de régularisation de sa situation foncière ayant duré plus de trois ans, a contraint la municipalité à y limiter son intervention, durant tout ce temps, à quelques actions d’entretien et de nettoyage.

Il est à noter, qu’une séance de travail tenue fin février dernier, au siège de la municipalité de la Manouba, a été consacrée à l’examen d’un premier draft du cahier des charges relatif à sa remise en exploitation.