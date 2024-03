La Tunisie abritera la première Conférence Maghrébine des influenceurs et créateurs de contenu, les 10 et 11 mai 2024, avec une cérémonie de distribution des prix du premier Concours Maghrébin dans ce domaine.

Le Comité de direction de l’Académie internationale des créateurs de contenu (IIA), et ses représentants en Tunisie, au Maghreb et au Moyen-Orient, ont annoncé le 7 mars , lors d’une conférence de presse à Tunis, qu’un Concours Maghrébin est lancé actuellement, avec un prix de 100 000 dinars tunisiens pour le gagnant de la région du Maghreb.

La Tunisie accueillera cette première Conférence sous le slogan «Création de contenu et influence à l’ère de l’intelligence artificielle» qui sera couronnée par une cérémonie de remise de prix aux influenceurs, communicateurs, journalistes et créateurs de contenu de la région du Maghreb dans plusieurs spécialités et secteurs économiques, sociaux et technologiques.

Le Coordinateur Général de l’Académie Internationale des Influenceurs (IIA), Wajdi Trabelsi, a annoncé lors de la conférence de presse le lancement d’un ambitieux programme de formation dans plusieurs spécialités techniques et professionnelles

relatives à la création du contenu et l’influence publique, coïncidant avec l’ouverture de représentations de l’Académie dans les régions d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

D’autres manifestations ont été aussi dévoilées, pour l’année 2024, telles que l’organisation du Concours des Influenceurs Arabes au Royaume d’Arabie Saoudite, les 25 et 26 septembre 2024, avec un grand prix pour le gagnant d’une valeur de 500 000 riyals saoudiens et l’organisation du Concours des Influenceurs de l’Univers aux Emirats Arabes Unis, les 22 et 23 novembre 2024, avec un grand prix pour le gagnant d’une valeur de 1 000 000 dirhams.

À l’ère de l’intelligence artificielle, l’industrie mondiale du contenu et les outils d’influence numérique subissent des transformations majeures et sans précédent. La première Conférence Maghrébine destinée aux influenceurs et créateurs de contenu, qui se tiendra en présence d’experts, acteurs, innovateurs et startups, vise à explorer et à débattre les défis majeurs et opportunités passionnantes liés aux nouvelles technologies et aux outils ou algorithmes d’intelligence artificielle et leur usage futur dans les médias, les métiers de la communication, la recherche et le marketing.

Lors du rassemblement en Tunisie, de leaders d’opinion, de créateurs de contenu et de professionnels de l’espace maghrébin, des séances plénières et des ateliers seront organisés pour une discussion approfondie sur les dernières tendances dans le monde et l’amélioration des usages de l’intelligence artificielle de manière éthique et efficace.

La manifestation abritera aussi des stands d’exposition pour présenter des technologies, des produits et des techniques innovantes de l’écosystème IA. Cette conférence maghrébine vise également à interagir avec des entreprises

émergentes et des partenaires stratégiques, outre la création d’un réseau de relations et d’une plateforme de communication, de formation et d’échanges entre les différentes parties prenantes.

Une large campagne médiatique et multi-supports est actuellement lancée dans les pays du Maghreb, relative au lancement du premier Concours Maghrébin destiné aux influenceurs, professionnels des médias et créateurs de contenu. Des partenariats et des conventions de coopération ont été établis avec des chaînes de télévision, des radios et des médias les plus importants de la région en vue d’une mobilisation conjointe et sensibilisation, alors qu’un groupe d’ONG, d’entreprises et de marques innovantes soutiendront le concours, ses prix et ses actions de renforcement des capacités.

Le premier concours Maghreb Influencers Awards décernera un prix au premier lauréat de la région du Maghreb, ainsi que des prix complémentaires et des récompenses spéciales dans les catégories du ” Best Influencer” dans les domaines de la mode, des voyages, de la beauté, de la cuisine, de l’humour, de l’éducation, du sport, de l’engagement communautaire, du style de vie, du gaming, du Podcast , de nouvelle génération, du High-Tech et du meilleur influenceur de marque.