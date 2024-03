Le ciel sera nuageux sur le nord de la Tunisie ce lundi, avec des pluies éparses prévues. Les précipitations pourraient être temporairement orageuses sur l’extrême nord et concerner, localement, les régions du centre l’après-midi. Le reste du pays connaîtra un ciel passagèrement nuageux.

Températures en légère baisse

Les températures seront en légère baisse par rapport à dimanche. Les maximales se situeront entre 14 et 19 degrés au nord et dans les hauteurs, et entre 20 et 25 degrés ailleurs.

Vent fort et mer agitée

Le vent soufflera du secteur ouest relativement fort à fort près des côtes nord, et modéré à relativement fort dans le reste des régions. La mer sera très agitée à agitée au nord.