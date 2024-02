La révision du plafond de financement des sociétés communautaires et la création d’un mécanisme de soutien aux entrepreneurs pour garantir l’autofinancement requis sont les principaux points convenus lors d’une réunion de travail tenue hier lundi entre le secrétaire d’État chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued, et le directeur général de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), Khalifa Sboui, au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, les deux parties ont aussi discuté plusieurs axes liés au financement des sociétés communautaires.

A cette occasion, l’accent a été mis sur la nécessité de promouvoir les investissements dans les secteurs prometteurs pourvoyeurs d’emplois et à forte valeur ajoutée comme les énergies renouvelables, les technologies de pointe, le transport et la valorisation des déchets.

Il a également été convenu de réduire les délais de traitement des demandes de financement des sociétés communautaires et d’organiser une journée de formation au profit des directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle et des directeurs d’agences de la Banque Tunisienne de Solidarité.

Le secrétaire d’État a souligné, à cette occasion, la particularité du dossier des sociétés communautaires en tant que projet national et nouveau modèle de développement nécessitant une approche spécifique, saluant l’engagement de la BTS dans ce projet en tant que partenaire stratégique du ministère.

De son côté, le directeur général de la BTS a souligné que la banque est l’un des instruments de soutien aux efforts du ministère et de l’État dans le domaine de l’entrepreneuriat, soulignant à cet égard qu’une série de mesures spécifiques seront mises en place à cet effet, tel que le lancement d’un numéro vert pour les demandes de renseignements sur le financement des sociétés communautaires et la création d’un département dédié à ces entreprises au sein de la banque.