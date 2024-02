La Tunisienne Ons Jabeur (6e mondiale) a annoncé dimanche, sur son compte Twitter, qu’elle ne participera pas au tournoi WTA 1000 de Dubai de tennis, afin de soigner un genou douloureux.

“Chers amis et famille, je vous annonce que mon genou ne tient pas, c’est insupportable de jouer avec la douleur et de ne pas être capable de donner le meilleur de moi‐même sur le court, c’est frustrant. Après consultation de mes médecins et de mon équipe, nous avons décidé que je devais me retirer du Dubai Duty Free Open cette semaine et suivre d’autres traitements médicaux. J’ai hâte de reprendre contact avec tout le monde sur les courts pour la tournée américaine. Merci pour votre soutien continu. Je vous aime”, a écrit Jabeur.

La Tunisienne qui vient de conserver sa 6e place mondiale au classement WTA, a été éliminée la semaine dernière dès les seizièmes de finale du tournoi de Doha (WTA 1000), en s’incliant face à l’Ukrainienne Lesya Tsurenko (37e) en deux sets (6-3, 6-2).

Sa tournoi aux Emirats a été également mal entamée la semaine d’avant au tournoi d’Abu Dhabi après sa défaite en quarts de finale devant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en deux sets (6-3, 6-4).