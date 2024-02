La pièce de théâtre tunisienne “Autre chose” écrite et mise en scène par Mohamed Kouas vient de remporter trois grand prix des Journées théâtrales arabes de Sétif qui se sont déroulées dans leur deuxième édition dans la ville algérienne Sétif du 14 au 18 février 2024. Il s’agit des Prix de “la meilleure mise en scène”, de “la meilleure scénographie” et de la “meilleure interprétation masculine” qui a été décerné à Yahia El Faidi pour son rôle “Man”.

Cette production théâtrale qui a obtenu l’an dernier le Grand prix de la meilleure création théâtrale dans le cadre de la première édition du festival «Saisons de la création» retrace la mésaventure de “Man” (Yahia El Faidi) et “Can” (Assala Kouas), deux personnages que le propriétaire du Magasin a oubliés à l’extérieur de la boutique. Ils n’ont d’autres choix que de la suivre dans sa dernière nuit avant son voyage. “Dans ce périple nocturne, nous découvrons la ville la nuit et ses différents lieux. Et d’un espace à un autre, notre vision de la ville, du citoyen, de l’état du pays et de ses contradictions change et se transforme. Le voyage se termine par leur retour au magasin sans plus avoir envie d’en ressortir”.