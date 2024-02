Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani s’est entretenu, samedi, avec le Secrétaire général de la Zone de libre-échange continental africaine (ZLECAf), Wamkele Mene, en marge de sa participation à la 37eme session de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA).

La réunion a été l’occasion d’échanger les points de vue sur les résultats du Forum économique mondial de Davos, outre la mise en œuvre de la ZLECAf, selon un communiqué publié, dimanche, par la Présidence du Gouvernement.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance que la Tunisie accorde à cette espace pour développer le commerce intra-africain et pour réaliser les attentes des peuples africains en matière de développement et de croissance économique.

De son coté, le Secrétaire général de la ZLECAf a évoqué le rôle pionnier de la Tunisie au sein de cette région et son appui à ce choix stratégique pour le continent pour plus d’intégration et de complémentarité.

Il a, également, exprimé son aspiration à promouvoir davantage la coopération avec la Tunisie, l’un des premiers pays signataires de l’accord de création de la Zlecaf, précise la même source.

Chargé par le président de la République, le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, participe à la tête d’une délégation tunisienne aux travaux de la 37e session de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) dont les travaux se tiendront du 16 au 18 février 2024, à la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.