Le ministère de la santé, en partenariat avec les ministères de l’enseignement supérieur, de l’éducation, de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et de la jeunesse et des sports, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie et l’alliance tunisienne contre le tabac, annonce le lancement du concours intitulé “Le Tabac : ça fait des dégâts”.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé, l’épidémie du tabagisme constitue un problème majeur de santé publique en Tunisie. Pour ce faire, le concours a pour objectif d’inviter les jeunes talents tunisiens à participer à la création de

visuels : étiquettes de mise en garde sanitaire graphique (EMG), de sensibilisation contre le tabagisme et ses effets nocifs, adaptés au contexte tunisien.

Ainsi une banque tunisienne d’avertissements schématisés pour la lutte contre le tabac, exploitables sur les paquets de cigarettes et sur les différents autres produits du tabac serait disponible, ajoute le communiqué.

Les participants au concours sont invités à soumettre des visuels innovants et de qualité qui reflètent des informations relatives à cinq thèmes, à savoir, les risques pour la santé, l’impact financier, les risques pour autrui (enfants/fœtus, tabagisme passif, etc.), la dépendance et l’addiction et l’apparence physique.

Chaque visuel doit être accompagné d’une proposition de message d’avertissement (Slogan) en langue arabe et en français. Les slogans (messages texte) ne doivent pas être incrustés sur le visuel directement, mais présentés dans une fiche technique complémentaire décrivant brièvement en cinq lignes en arabe ou en français l’intention conceptuelle et le message du participant en fonction de son œuvre.

Les participants sont autorisés à soumettre plusieurs propositions de visuel ou de message d’avertissement (Slogan).

Les soumissions peuvent prendre la forme de dessins, de photomontages, d’images générées avec l’intelligence artificielle, ou toute autre forme visuelle imprimable.

Les visuels doivent être originaux et authentiques, aucune imitation ou plagiat n’est autorisé, souligne le communiqué.

D’après la même source, les visuels soumis seront évalués en fonction de la qualité visuelle et esthétique, de l’originalité et la créativité du concept de sensibilisation, de la pertinence des slogans/messages texte proposés et du respect des critères techniques, dimensions, résolution, ainsi que du mode colorimétrique requis.

Des certificats et des trophées de reconnaissance seront décernés aux 10 visuels sélectionnés, relatifs aux thèmes.

Les visuels sélectionnés choisis seront publiés et utilisés sur des supports imprimables et sur les paquets de cigarettes lors des campagnes de sensibilisation.

Les participants ont jusqu’au 15 avril 2024 pour soumettre leurs visuels par E-mail à l’adresse électronique suivante : dssb.dssb@rns.tn