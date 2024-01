Les STARS de la journée du lundi 15 janvier 2024 des trois matchs au programme des groupes C et D.

Sadio Mané (Sénégal, 31 ans)

Meilleur joueur de l’édition précédente, la star des Lions de la Teranga sera de nouveau un joueur à surveiller. Après avoir quitté l’Europe pour l’Arabie saoudite l’été dernier, Sadio Mané n’a pas pour autant perdu de sa justesse. Il reste le guide et grand leader d’une équipe du Sénégal qui a pour ambition de réaliser le doublé.

Vincent Aboubakar (Cameroun, 31 ans)

Depuis plusieurs compétitions, c’est lui qui porte les Lions indomptables. Vincent Aboubakar est le capitaine et buteur du Cameroun. Son mental et son leadership seront es atouts pour guider ses coéquipiers sur le chemin d’une 6è étoile pour le Cameroun. Meilleur buteur de la précédente édition à domicile avec 8 réalisations, Aboubakar aura l’occasion de renforcer son compteur et pourquoi pas se rapprocher du record de son compatriote Samuel Eto’o, actuel meilleur buteur de l’histoire de la CAN avec 18 réalisations.

Sehrou Guirassy (Guinée, 27 ans)

L’avant-centre revit du côté de l’Allemagne depuis cette saison. Il enfile but sur but et rivalise avec d’autres grands attaquants de Bundesliga. Sehrou Guirassy est surement l’attaquant qui manquait au puzzle du Syli de Guinée pour exceller dans une phase finale de CAN. A lui de confirmer.

Mohamed Amoura (Algérie, 23 ans)

Si d’autres illustres ainés de l’effectif algérien (Mahrez, Feghouli, Slimani) ne sont plus à présenter, Mohamed Amoura devrait être la grande attraction de cette CAN, côté Fennecs. Le milieu de terrain excelle dans son club belge depuis deux saisons et a l’occasion de porter son équipe nationale dans une grande compétition.