La compétition sur la langue japonaise s’est déroulée le 21 décembre 2023 au Complexe de jeunesse de Hammamet. Une compétition qui a connu la participation de jeunes tunisiens passionnés de la langue et la culture japonaise, présentant des speechs intéressants devant les membres du jury, avec la participation de M. SATAKE Hiroatsu, Conseiller et Chef de Mission Adjoint de l’ambassade du Japon en Tunisie, et de Mme MIYATA Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.