Le temps sera mercredi peu nuageux à partiellement nuageux sur la plupart des régions de Tunisie, après la disparition des brouillards qui pourraient persister localement sur les hauteurs de l’Ouest.

Les températures maximales seront généralement comprises entre 16 et 20°C sur les hauteurs de l’Ouest, et entre 20 et 25°C sur le reste du pays.

Le vent soufflera faible à modéré sur la plupart des régions, de direction variable. La mer sera généralement peu agitée.