Au cours de l’année 2022, l’Office National de la Propriété Foncière a traité environ 1,747,715 demandes de service liées aux fonctions de cadastre, d’enregistrement et de libération, comparé à 1,532,946 demandes de service en 2021.

Le rapport d’activité de l’Office National de la Propriété Foncière pour l’année 2022, qui met en lumière les principaux indicateurs statistiques des activités des différentes administrations régionales de l’Office, indique que :

Le nombre de demandes d’enregistrement foncier s’élève à 274,842.

Le nombre d’opérations immobilières est de 671,188.

Le nombre de demandes de certificats de propriété et d’adhésion est de 222,091.

Le nombre de copies des actes de propriété délivrées est de 179,607.

Le nombre de décisions d’enregistrement reçues est de 30,490.

Les données montrent que le nombre d’actes mis à jour dans les différentes administrations régionales a augmenté de 104%, passant de 109,906 en 2021 à 224,546 en 2022. En revanche, le taux de consultation des actes de propriété dans les administrations régionales a diminué de 60,40%, passant de 31,986 en 2021 à 12,525 en 2022. Cette diminution du nombre de visiteurs dans les administrations régionales de l’Office pour consulter les actes de propriété s’explique par le fait que l’Office propose désormais ce service en ligne via son site officiel, en plus de nombreux autres services publicitaires.

Le rapport d’activité indique également qu’il y a eu la création de 66,515 nouveaux actes fonciers en 2022, portant le total des actes détenus par l’Office National de la Propriété Foncière à 1,864,345 actes fonciers.