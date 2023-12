L’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) a adopté, lundi, le budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’année 2024, avec 123 voix pour, 6 contre et 11 abstentions.

Le budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’année 2024 est estimé à 2277,238 millions de dinars tunisiens (MD) contre 2153,250 (MD) en 2023, soit une augmentation de 5,8%.

Le budget programmé représente 3,81% du budget total de l’Etat et il se répartit en 1575 (MD) pour les dépenses salariales, 1513 (MD) pour les dépenses de gestion, 238 000 dinars pour les interventions et 310 000 dinars pour les investissements, selon un rapport de la commission de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Moncef Boukthir, a annoncé, lors de sa réponse aux interventions des députés, que 920 docteurs seront recrutés en 2024, dont 800 d’entre eux seront recrutés par le ministère de l’enseignement supérieur.

Il a indiqué que le département oeuvre à renforcer l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur, et a démarré la mise en place d’une ” méthodologie de construction conjointe “, en travaillant dans le cadre d’une approche qui réunit des professeurs universitaires et des professionnels afin d’ identifier les projets capables de faciliter le recrutement du plus grand nombre possible de diplômés.

Il a également souligné que les établissements d’enseignement supérieur en Tunisie ont enregistré une amélioration de leur classement dans toutes les classifications internationales grâce au processus d’amélioration de la qualité, de la conformité aux normes internationales et d’imposition du processus d’accréditation en matière de recherche et de qualité de la formation et de l’encadrement.