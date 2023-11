La Cheffe de Cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Ahlem Béji Sayeb a souligné que le nombre d’ouvriers du secteur industriel en Tunisie a enregistré une hausse durant les cinq dernières années, passant de 517 mille à 530 mille ouvriers.

Sayeb a précisé, dans sa réponse aux questions des députés, lors d’une plénière consacrée au débat du budget du ministère de l’Industrie, que la baisse du nombre d’entreprises, lequel est passé de 5300 employant plus de 10 ouvriers, à 4900 entreprises actuellement, ne signifie pas la fermeture des entreprises, mais la réduction du nombre des ouvriers.

Sayeb a mis l’accent sur les résultats réalisés par le secteur industriel, en termes d’évolution de projets en Tunisie, passant de 36 à 43% au cours de 5 dernières années.

La responsable a passé en revue plusieurs interventions programmées au cours de l’année 2024, dont 39 millions de dinars (MD) consacrés au programme de mise à niveau des entreprises et 25 MD au Fonds de promotion et de décentralisation industrielles (FOPRODI).

Le ministère a élaboré une stratégie industrielle et d’innovation, qui a constitué un pas important vers la mise en place d’une vision de la stratégie du secteur industriel basée sur l’économie en énergie.

Elle a fait remarquer que la stratégie élaborée de manière participative favorisera une vision future claire de l’industrie tunisienne dans de nouveaux domaines tels que les industries intelligentes et les startups.

Sayeb a mis l’accent sur l’importance de la révision du modèle de développement pour réaliser des taux croissance plus élevés, et ce, via l’attrait des investissements, la diversification des exportations, l’amélioration de la gouvernance des systèmes agricoles et des chaînes de la transition vers une industrie intelligente.

Le ministère envisage d’augmenter la contribution de la valeur ajoutée du secteur industriel par rapport au PIB pour atteindre 18% d’ici 2025 et 20% d’ici 2035.

Cette stratégie permettra également de doubler la valeur des exportations du pays pour atteindre 18 milliards de dinars en 2025 et 36 milliards de dinars d’ici 2023, a-t-elle ajouté.

La stratégie en question vise également à atteindre 640 mille emplois d’ici 2025 dans le secteur industriel et 840 mille emplois d’ici 2035. Elle a, par ailleurs, fait savoir que son département œuvre à la signature de nouveaux pactes de partenariat, citant à titre d’exemple l’huile d’olive et d’autres secteurs stratégiques.