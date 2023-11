La croissance du Produit intérieur brut (PIB) en volume (corrigé de l’effet des variations saisonnières), a enregistré un repli de 0,2 % au cours du troisième trimestre de l’année en cours (juillet à septembre 2023), par rapport au même trimestre de 2022 (en glissement annuel ou en variation annuelle), selon les estimations préliminaires des comptes nationaux trimestriels publiées, mercredi, par l’Institut national de la statistique (INS).

En termes de variations trimestrielles (c’est-à-dire par rapport au deuxième trimestre de 2023), le PIB en volume a augmenté légèrement de 0,1 %, alors qu’il avait baissé de 1,1 %en variation trimestrielle au cours du trimestre précédent. Au total, compte tenu de cette évolution, la croissance du PIB en volume sur l’ensemble des neuf premiers mois 2023 se situerait à 0,7%.

“La grave contraction dans le secteur agricole reflète la tendance de la croissance économique.”

Dans ce contexte, la demande intérieure en volume a marqué un fléchissement de 0,4% et en affichant une contribution négative de 0,4 point de pourcentage à la croissance économique du troisième trimestre (-0,2). Tandis que le solde des échanges extérieurs a contribué positivement à hauteur de 0,2 point du fait de la hausse du volume des exportations de biens et services (8,6%) et qui a dépassé légèrement celle des importations (6,8%).

L’acquis de croissance est estimé à la fin du mois de septembre à 0,4%, soit le taux de croissance attendu sur toute l’année 2023, si le PIB en volume se stabilise à son niveau enregistré au 3ème trimestre, sachant que le PIB en volume n’a pas encore atteint son niveau enregistré à la fin de l’année 2019, avant la crise de la pandémie de la COVID 19.

À la suite des conditions climatiques et à la sécheresse, enregistrées durant les trois dernières années, la production agricole a régressé, ce qui a eu des répercussions négatives sur l’activité agricole (notamment les saisons de la récolte des céréales et des olives). Cette situation a impacté la tendance de la croissance économique au cours des derniers mois.

La richesse créée dans le secteur agricole a représenté une contribution négative de -1,6 point de pourcentage, à la croissance du PIB en volume au 3ème trimestre 2023 (-0,2%). Les estimations préliminaires ont fait ressortir une hausse du volume de la richesse créée de 0,5%, au cours du 3eme trimestre 2023 dans le secteur des industries manufacturières.

“Le secteur des services a porté la croissance économique tunisienne au 3ème trimestre 2023.”

Dans le secteur de l’énergie, de l’eau, de l’assainissement et de traitement des déchets, le volume de la richesse créée a baissé de 1,2% par rapport à la même période de l’année précédente, à la suite de la baisse de la production dans le secteur de l’extraction du pétrole et du gaz naturel de 2,1%, d’une part, ainsi qu’à la régression de l’activité du secteur des mines de 8%, en glissement annuel, d’autre part.

Le secteur industriel a enregistré une croissance de 0,1%, au cours du 3eme trimestre 2023, par rapport à la même période de l’année précédente. S’agissant du secteur de la construction, il a enregistré une croissance négative de – 5,1%.

“L’objectif de croissance économique tunisienne pour 2023 est de 0,4%.”

De même, la richesse créée dans le secteur des services a marqué une hausse au cours du 3ème trimestre, de 1,9%, contribuant à hauteur de 1,3 point de pourcentage au taux de croissance enregistré au 3ème trimestre 2023( -0,2%).

L’INS a expliqué cette évolution dans les activités des services par la hausse de la richesse créée dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et de cafés de 10,8% , ainsi que dans le secteur de l’informatique et de la communication de 3,6%, et dans le secteur du transport de 3,3%.