Une délégation du Ministère Ethiopien de l’innovation et de la Technologie a effectué, du 31 octobre au 3 novembre 2023, une visite de travail en Tunisie pour découvrir l’écosystème des startups et s’inspirer de l’expérience tunisienne à travers le “Startup Act”.

Avec le soutien de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et l’Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA-NEPAD), la délégation a effectué des visites à différentes structures d’accompagnement des startups en Tunisie, à savoir : le FLAT6LAB (startup village), Smart Capital, AfricInvest, Novation City à Sousse et Hammamet Valley Hub à Hammamet.

“La JICA en partenariat avec les gouvernements partenaires offre l’assistance dans la mise en place et l’amélioration des programmes d’incubation, dans le renforcement des liens entre les entreprises japonaises et étrangères, et propose un accompagnement pour le cadre juridique”, a affirmé M. FUWA Naonobu, expert du bureau de la JICA au Nigéria qui accompagne la délégation éthiopienne. Rappelons que la JICA a déjà lancé en 2022 le projet NINJA (Next Innovation with Japan) visant à encourager les entrepreneurs à la création de startups en Afrique.

M. Murunba George, chargé de programme à l’AUDA-NEPAD, a indiqué que “l’expérience tunisienne dans le soutien aux startups à travers la législation et l’amélioration de l’écosystème est unique et a permis de montrer que le cadre légal et l’écosystème sont importants et facilitent le succès des startups”.

L’AUDA-NEPAD a lancé une initiative panafricaine pour supporter le développement des startups en Afrique. L’objectif est de soutenir les pays membres de l’Union Africaine avec les outils nécessaires pour renforcer leur écosystème à travers l’accompagnement et l’assistance technique.

La Tunisie a réalisé de grandes avancées dans ce domaine durant les dernières cinq années avec la promulgation du “Startup Act”, qui a permis la mise en place d’un cadre juridique pour la création des startups. Elle constitue, ainsi, un modèle à suivre pour les pays africains.

De son côté, M. Selamyihun Adeffris Haile, chef de projet de développement de l’innovation au Ministère Ethiopien de l’Innovation et de la Technologie, a déclaré que la délégation a pu tirer des leçons pratiques de l’expérience tunisienne, à savoir l’importance de l’engagement de tous les acteurs de l’écosystème des startups, que ce soit publiques ou privés, pour booster l’innovation. “En Ethiopie, nous voulons unifier les initiatives et les ressources relatifs aux startups et nous avons un plan pour finaliser l’établissement de l’écosystème des startups dans les cinq prochaines années”, a-t-il précisé.