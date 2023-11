La première édition du Festival National du Théâtre Tunisien s’est ouverte hier soir, mardi, à la salle 4ème Art à Tunis, avec la pièce ” El Firma ” (La Ferme) dans une mise en scène de Ghazi Zoghbani et une production de l’espace ” L’Artisto “.

Dans son mot d’ouverture, le directeur général du Théâtre National tunisien (TNT), Moez Mrabet, a souligné que ce festival est une manifestation qui est née pour célébrer le théâtre tunisien, présenter de nouvelles productions et expériences théâtrales et mettre en valeur celles qui se distinguent à travers des prix notamment pour le texte, le jeu de l’acteur, la scénographie, la mise en scène, etc.

Il a indiqué que cette première édition qui se tient pendant toute une semaine du 7 au 14 novembre 2023 se veut une occasion propice pour faire connaitre et contribuer à promouvoir le théâtre tunisien qui a été à l’origine de nombreuses expériences et écoles, aux niveau national, régional voire international et qui continue à inspirer et à régénérer d’une manière constante et dynamique de nouveaux potentiels créatifs.

Avec une sélection de 15 pièces pour cette édition de lancement baptisée “Les “Saisons de la création”, ce nouveau rendez-vous qui cadre avec la célébration du 40ème anniversaire de la création du TNT (1983-2023), est le fruit d’un partenariat entre le TNT et la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA). Six “Prix de la Création Théâtrale Tunisienne” d’une valeur globale de 80.000 dinars seront décernés aux oeuvres lauréates des “Saisons de la création 2023″. La plus haute récompense sera attribuée au lauréat du Grand prix de la meilleure création théâtrale doté de 30.000 dinars.

Les cinq autres prix du festival, dotés de 10.000 dinars chacun, sont: le prix de meilleure mise en scène, le prix du meilleur texte dramatique, le prix de la meilleure scénographie, le prix de meilleure interprétation féminine et le prix de meilleure interprétation masculine.

Le jury réunit des noms connus sur la scène artistique : Fatma Ben Saidane, comédienne de théâtre et de cinéma, Hamdi Hmaidi professeur émérite d’enseignement supérieur à l’université tunisienne et membre du conseil d’administration de l’Association tunisienne des critiques de théâtre, Wafa Taboubi, professeure d’éducation théâtrale et artiste qui combine interprétation, écriture et la direction d’acteurs, Nizar Saidi, académicien, metteur en scène et producteur de théâtre et Hatem Tlili Mahmoudi, auteur et critique de théâtre dont la carrière se distingue par d’importantes contributions à de nombreux ouvrages collectifs.

Outre les représentations théâtrales, le programme prévoit un colloque intitulé ” Le Théâtre au temps de la Résistance “. Ainsi, chercheurs et critiques sont invités dans le cadre de ces ‘Saisons de la Création”, qui s’inscrivent au cœur d’une actualité brulante qui bouleverse le monde, à dialoguer et à interroger une écriture théâtrale au temps de la résistance. Il s’agit d’un “choix conscient qui émane d’une réelle conviction du rôle inéluctable de l’artiste qui porte les causes de son peuple au centre de son art” note Dr Hamadi Wahaibi.

Face à ce que vit “notre peuple arabe en Palestine privé de ses droits les plus élémentaires et en proie à la violence, à l’occupation, au blocus: une véritable guerre d’extermination qui menace même son existence, les femmes et hommes du théâtre tunisien se doivent de garder le sens de la résistance comme une question viscérale dans leur pratique théâtrale” ajoute-t-il.

Ce débat essentiel s’impose avec une vitalité telle, qu’il en devient un catalyseur pour motiver les aspirations, les combats pour la liberté et l’émancipation de toutes les formes de colonialisme et de l’esclavage. “Quelle représentation donnons-nous à l’action théâtrale au temps de la résistance ? Quels sont les enjeux à relever face à la situation politique actuelle ?” sont deux grands axes au cœur du débat.