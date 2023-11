Un contrat de fabrication et d’acquisition de six remorqueurs a été conclu, lundi, au port de la Goulette, entre l’Office de la Marine marchande et des Ports (OMPP) et la société internationale Med Marine.

D’une durée de 23 mois, ce contrat est estimé à 49,3 millions d’euros, soit près de 168 millions de dinars, dont 41 millions de dinars seront accordés par l’Agence Française de Développement (AFD) sous forme de prêt.

Med Marine a remporté un appel d’offres international auquel ont participé quatre compagnies internationales spécialisées dans la construction de remorqueurs et d’unités flottantes, indique l’OMMP dans un communiqué.

A travers ce contrat qui représente la plus grande opération d’investissement de son histoire, l’office œuvre à moderniser sa flotte de remorqueurs qui remonte à plus de 20 ans, à améliorer son rendement et garantir sa sécurité.

Lors de la cérémonie de signature de ce contrat, la secrétaire générale du ministère du Transport, Sonia Jelassi a déclaré que son département œuvre à réaliser l’efficacité énergétique et de lutter contre la pollution environnementale, deux conditions techniques essentielles qui ont été remplies par ce contrat.

De son côté, le président directeur général de l’OMPP, Foued Othman a fait savoir que ces remorqueurs qui seront remis dans dix-huit mois, permettront d’améliorer l’efficacité et la sécurité dans les ports et de contribuer aux opérations de sauvetage et de secours