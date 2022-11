L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) a présenté, samedi à Djerba, une série de projets à réaliser au sein du port de Zarzis, dont la mise en place d’une unité de sécurité alimentaire et de la production d’hydrogène vert, ainsi que l’aménagement d’une usine pour la fabrication de navires de grande taille et des unités pour la fabrication et l’assemblage de voitures.

Ces projets ont été exposés lors d’un atelier de travail réservé à la présentation de projets de transport innovants et durables, qui peuvent être réalisés dans le cadre de partenariat public-privé.

Le projet du métro de Sfax et ceux de la valorisation du parc immobilier au port de Zarzis ont été présentés, aussi, à cette occasion, étant donné qu’ils font partie de la stratégie nationale de transport et de logistique, à l’horizon 2040, et qu’ils permettront d’impulser le développement dans les deux régions de Sfax et Zarzis.

Il est à souligner que l’atelier de travail a été organisé dans le cadre des travaux du Forum Economique, tenu en marge du 18ème sommet de la Francophonie à Djerba.