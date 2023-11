Quatre films de fiction hispano-argentins sont au programme d’un cycle de projections intitulé “Rutas de Cine : de Mentoza et Madrid à Tunis” qui aura du 7 au 10 novembre au siège de la Cinémathèque tunisienne, à la Cité de la Culture.

Ce cycle est organisé à l’initiative de l’Ambassade d’Espagne, l’Ambassade d’Argentine et l’Institut Cervantès de Tunisie, en collaboration avec la Cinémathèque tunisienne. Les films sélectionnés traitent “certains des thèmes les plus marquants des dernières décennies, de la crise économique à la passion, l’identité et l’obsession offrant une perspective unique pour découvrir la culture et la société argentines dans différents contextes historiques et géographiques”, indiquent les organisateurs.

Voici la liste des quatre films :

7 novembre : “La odisea de los giles” (L’Odyssée des idiots) de Sebasti?n Borensztein, 115′, 2019, Agentine

8 novembre : “El ciudadano ilustre” (Citoyen d’honneur) de Gast?n Duprat et Mariano Cohn, 118′, 2016, Argentine

9 novembre : “Empieza el baile” (Let the Dance Begin) de Marina Seresesky, 93′, 2022, Argentine/Espagne

10 novembre : “El secreto de sus ojos” (Dans ses yeux) de Juan José Campanella, 127′,2009, Argentine