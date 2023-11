Le ministre de la Défense Nationale, Adel Memmiche, a présidé, mardi, l’ouverture du symposium international du Conseil International des Sports Militaires (CISM) et du 8e Congrès arabe sur la Condition physique militaire.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel déguiche, du président du Comité National Olympique Tunisien, Mehrez Boussayène, du président du CISM, le colonel Nilton Gomez Filho, du président de l’Union arabe du sport militaire, Youssef Al Kouari, et des représentants de 50 délégations.

Le ministre de la Défense a affirmé, dans son allocution d’ouverture, que la tenue du symposium international du CISM et du congrès arabe en Tunisie témoigne de l’attachement de la Tunisie à la dimension internationale, arabe et africaine du sport et de la place de choix qu’occupe ce secteur dans son approche globale de développement.

Il a mis l’accent sur la confiance dont jouit la Tunisie auprès des instances sportives internationales et arabes et les valeurs partagées visant à préserver la paix dans le monde, sous le signe “l’Amitié et la fraternité à travers le sport”.

Memmiche a indiqué que ces deux manifestations constituent une opportunité pour rechercher des mécanismes permettant de développer les sports militaires et de bénéficier de l’expérience des organismes sportifs internationaux, tels que le CISM et l’Union arabe des sports militaires.

Il s’est félicité à cet égard de la coopération constructive entre les Forces armées tunisiennes, le CISM, la Fédération arabe des sports militaires et le reste des structures sportives internationales, saluant également la coopération entre le ministère de la Défense nationale, celui de la Jeunesse et des Sports et le Comité National Olympique, pour développer le sport civil et militaire et consacrer les nobles valeurs de compétition et de fair-play.

Un hommage particulier a été réservé à cette occasion au champion du monde et olympique tunisien Mohamed Gammoudi qui a reçu l’Etoile d’or du mérite sportif, sous les applaudissements chaleureux des participants.

Il convient de noter que la Tunisie est considérée comme l’un des pays les plus actifs au sein du Conseil International des Sports Militaires. Depuis son adhésion en 1961, elle a participé régulièrement à ses différentes manifestations sportives et réunions, d’autant qu’elle a présidé le CISM, en la personne du lieutenant-général Mohamed Saleh Mkaddem, pendant deux mandats de suite (de 1979 à 1986), et organisé de nombreuses réunions et événements sportifs. Elle abrite actuellement le Bureau de liaison nord-africain.

La Tunisie est également un membre fondateur et actif de la Fédération arabe des sports militaires, à laquelle elle a adhéré depuis sa création en 1983. Elle préside actuellement ses commissions scientifiques et médiatiques en la personne du lieutenant-colonel Mohamed Zekri.