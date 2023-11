L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) ont signé, mardi à Tunis, avec l’Association italienne du bâtiment et des travaux publics, une convention-cadre visant à recruter, dans une première étape, 40 jeunes tunisiens formés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics pour travailler dans des entreprises en Italie.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence, notamment, du directeur de cabinet du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, Abdelkader Jamali, de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, des représentants de l’ANETI, Farihane Qorbi Bousoufara et de l’ATFP, Marouène Ben Slimane.

Le directeur de cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a déclaré à la presse que cette convention s’inscrit dans le prolongement du mémorandum d’entente signé entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar et le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, le 20 octobre à Tunis.

Le mémorandum d’entente portant sur la coopération entre les deux pays en matière de gestion des flux migratoires réguliers, prévoit un quota annuel de 4000 postes d’emploi non saisonnier sur une période de trois ans.

Les 40 bénéficiaires de ce projet suivront une formation en langue et civilisation italiennes ainsi que des cours sur la sécurité dans les chantiers dans un établissement de formation à Tunis. Ils bénéficieront d’une bourse mensuelle d’une valeur de 150 dinars, avant d’être embauchés pour travailler en Italie avec un contrat à durée indéterminée, selon le chef de cabinet du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie a souligné que cette convention ouvrira les horizons à une intégration plus poussée des travailleurs tunisiens sur le marché du travail italien en fonction de ses besoins, dans le cadre de la coopération tuniso-italienne dans le domaine de l’emploi et de la formation.