La directrice générale de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), Ferihane Korbi Boussofara, a indiqué, lundi 26 septembre, qu’un guide sur les métiers et les compétences demandées sur le marché de l’emploi sera publié au terme de la 5e édition de la “Semaine nationale de l’emploi” qui se tient du 26 au 30 courant à la Maison de l’entreprise à Tunis (IACE).

Elle a précisé dans une déclaration à la TAP, à l’occasion du démarrage de la semaine nationale de l’emploi, organisée par l’institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) et l’ANETI en collaboration avec l’organisation Frederich Newman sous le thème “la préparation aux métiers de demain” que ce guide sera mis à la disposition des étudiants, formateurs et chercheurs et publié sur les pages officielles de l’agence et l’institut pour s’informer sur le choix du processus académique et de formation adapté aux besoins du nouveau marché de l’emploi.

Elle a ajouté que des débats et tables rondes se tiendront au cours de la semaine nationale sur l’emploi avec la participation d’un nombre d’établissements étatiques, des chefs d’entreprises, des consultants en recrutement afin de déterminer clairement les nouveaux besoins du marché de l’emploi et les moyens de tirer profit des opportunités de la formation professionnelle.