Voici les nouvelles du marché boursier, pour la semaine du 23 au 27 octobre 2023, telles que rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

TUNISIE Leasing & Factoring : Cession de participations

ALIOS FINANCE SA, holding de droit français, filiale de TUNISIE LEASING ET FACTORING est en discussion avancée avec un investisseur de renom pour céder ses participations dans les sociétés “SAFCA” (ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE) (52,02% du capital), “SOCCA” (ALIOS FINANCE CAMEROUN) (70,59% du capital), et “SOGACA” (ALIOS FINANCE GABON) (72,89% du capital), a annoncé Tunisie Leasing et factoring.

La société ALIOS FINANCE SA, qui détient des participations majoritaires dans plusieurs sociétés de financements spécialisés, principalement dans le Leasing, et opérant dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, est contrôlée directement et indirectement par TUNISIE LEASING ET FACTORING et AMEN BANK à hauteur de 41,5%.

Cette transaction reste subordonnée à la signature d’un protocole de cession satisfaisant pour les parties et à l’obtention des accords préalables des autorités de contrôle dans les différents pays concernés, indique la même source.

CELLCOM : Tenue du registre des actionnaires

La société CELLCOM S.A a confié à l’intermédiaire ATTIJARI INTERMEDIATION, la tenue du registre de ses actionnaires à compter du 2 mai 2023, et ce conformément à l’article 2 du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d’inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières.