Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des Affaires Foncières de Zaghouan ont récupéré vendredi, 27 octobre 2023, une propriété domaniale agricole dans la délégation de Zaghouan (occupation illégale des pâturages) sur une superficie totale estimée à 213 hectares.

L’opération de récupération a été réalisée en présence des autorités administratives concernées en coordination avec les forces de sécurité, conformément à une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région, a indiqué le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières dans un communiqué.

Et de préciser que la propriété récupérée a été remise aux services de l’Office des terres domaniales (OTD) en attendant sa réaffectation et son exploitation dans le cadre du processus économique de la région dans les délais les plus brefs, conformément aux procédures légales en vigueur.