Le projet du Budget de l’Etat pour l’année 2024 consacre un montant de 2,6 milliards de dinars pour la subvention du panier de céréales, de pâte alimentaire et de couscous, soit plus d’un tiers des dépenses de subvention du panier des produits de bases (hors carburant et transport), sur un montant total de subvention de 3,5 milliards de dinars.

Le gouvernement prévoit, ainsi, que ce montant sera alloué pour la subvention du panier des produits de base composé des céréales, de l’huile végétale, du lait, des pâtes alimentaires, du couscous, du sucre et des papiers scolaires.

Le volume des dépenses prévu pour le panier de subvention des produits soumis aux interventions du fonds de subvention, a régressé d’environ 241 millions de dinars entre 2023 et 2024.

Ce fonds consacrera 2,4 milliards de dinars pour les céréales, 524 MD pour le lait, 380 MD pour les huiles végétales, 190 MD pour les pâtes alimentaires et le couscous, 41 MD pour le papier scolaire et 10 MD pour le sucre.

Le Gouvernement a prévu des plans de subvention reposant sur plusieurs mécanismes internes qu’il compte adopter dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2024.

Il s’agit de créer des mécanismes alternatifs pour financer les dépenses de subvention tels que l’augmentation du taux de la redevance à 3% pour les restaurants touristiques et l’instauration d’une taxe sur les dérivés du lait…

Toujours selon le PLF 2024, la subvention du carburant sera d’environ 8 milliards de dinars sur un total de subvention estimé à 11,3 milliards de dinars. Outre le carburant, le Gouvernement consacrera une enveloppe d’environ 660 MD pour les subventions du panier des produits de base et du transport.