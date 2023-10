Le budget de l’Etat pour 2024 prévoit une enveloppe de 3591 millions de dinars (MD) pour la compensation des produits de base, contre une enveloppe de 3805 MD prévue pour 2023, soit une baisse de 5,6%.

Selon le projet du Budget de l’Etat pour 2024, pour réaliser une telle baisse, le gouvernement se base sur une série d’hypothèses dont la baisse du prix du blé sur les marchés internationaux à 327 dollars/tonne contre 343 dollars/tonne dans le budget actualisé de 2023 et du prix de l’huile végétale à 1100 dollars/tonne (contre 1250 dollars dans le budget actualisé de 2023).

Parmi les hypothèses retenues par le gouvernement figurent également, la stabilité du Dinar par rapport au dollar, la mise en application du décret-loi n°2022 – 14 du 20 mars 2022, portant sur la lutte contre la spéculation illégale et l’intensification du contrôle sur les circuits de distribution des produits de consommation notamment, les dérivés des céréales subventionnées.

Le gouvernement œuvrera par ailleurs à encourager les cultures céréalières, notamment du blé dur, en garantissant la disponibilité des semences et des engrais chimiques et en augmentant les capacités de collecte et de stockage des céréales, sachant que les prix des céréales à la production ont été augmentés deux fois en 2022 et 2023.

Les dépenses de compensation des produits de base représentent environ 31,7% des dépenses de compensation et 2% du PIB, contre 33,2% et 2,4% respectivement, dans le budget actualisé de 2023.

La production des céréales a baissé à 0,3 million de tonnes en 2023, contre une moyenne variante entre 1,2 et 1,5 million de tonnes, en raison du déficit pluviométrique qu’accuse le pays depuis plusieurs années.

Le projet du budget de l’Etat pour l’année prochaine prévoit des allocations de l’ordre de 11337 MD pour les dépenses de compensation contre 11475 MD prévus pour 2023, soit une régression de 1,2%. Le budget de la compensation représente 19% des dépenses du budget et 6,5% du PIB.