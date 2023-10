Le projet de la loi de finances 2024 (PLF) propose de créer une taxe Carbonne et ce à travers l’augmentation de la taxe sur les billets d’avion et de bateaux et les produits énergétiques de consommation.

En vue de consolider l’économie verte et le développement durable et dans le cadre des démarches mondiales de généralisation de la taxe carbone, l’article 39 du PLF prévoit de fournir des ressources fiscales supplémentaires au profit du Fonds de transition énergétique (FTE) pour financer les opérations de rationalisation de la consommation de l’énergie.

Il s’agit, également, d’inciter à l’utilisation des énergies alternatives ou renouvelables et de couvrir une partie des dépenses de subvention.

La taxe sur les billets d’avion devra passer de 20 dinars(D) à 40 D pour les billets en classe économique.

De même, la taxe sur les billets de bateaux progressera pour atteindre 60 D pour la première classe et classe affaires.

Le gouvernement a expliqué cette mesure par sa volonté de préserver l’environnement et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre des avions et des navires, en kérosène et autres hydrocarbures, et pour se conformer à la démarche internationale visant à créer et à généraliser le droit sur le carbone de manière progressive.

Les autorités de tutelle prévoient de quintupler le droit appliqué sur les produits énergétiques consommés, étant donné qu’il un droit sur le carbone. Dans ce cadre, la taxe imposée aux produits énergétiques consommés sera augmentée.

Le PLF 2024 impose une augmentation de la taxe Carbone. Elle passe à 0,005 dinar par litre d’essence sans plomb, 0,005 dinar par litre de Gasoil normal, 0,01 dinar par litre de Gasoil 50, cinq dinars par tonne de fuel-oil léger, 5 dinars par tonne de Gaz de pétrole liquide, dix dinars par tonne de charbon de pétrole, 0,00125 dinar par unité de BTU et de 0,005 dinar par Kilowattheure d’électricité.

Le fonds de transition énergétique (FTE) créé en vertu de l’article 67 de la loi de finances de l’année 2024 qui remplace le fonds national de maîtrise de l’énergie (FNME), œuvre à inciter à l’investissement dans le domaine de maitrise de l’énergie, et à aider à la création et à la promotion des entreprises opérant dans le domaine de l’énergie, ainsi que l’exécution des programmes nationaux visant à maitriser l’énergie, à réaliser la transition énergétique, et à contribuer dans la maitrise des dépenses de compensation des hydrocarbures.