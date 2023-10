Manchester United a annoncé samedi que son ancien meneur de jeu international anglais, Bobby Charlton, est décédé à l’âge de 86 ans.

“Manchester United est en deuil, à la suite du décès de Sir Bobby Charlton, l’un des plus grands et des plus aimés joueurs de l’histoire du club”, a indiqué la formation mancunienne dans un communiqué.

Charlton est resté fameux dans les annales du football anglais pour sa technicité, mais aussi pour avoir été l’un des principaux artisans du sacre mondial de l’Angleterre de 1966.