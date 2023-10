Selon la dernière enquête de Mubawab “Tensiomètre locatif 2023 – 1er semestre”, La moyenne des prix de location a augmenté de 5% au cours de la période du janvier à juin 2023, comparé à la même période de l’année précédente.

Parallèlement la superficie moyenne des appartements à louer a diminué de 5% au cours de la période de janvier à juin 2023 (S1-2023), par rapport à la période de juillet à décembre 2022 (S2-2022).

Ainsi et en tête de ce classement, trône la Marsa, qui est le quartier le plus prisé du Grand Tunis avec une demande atteignant 8%. Quant au quartier d’Ain Zaghouan Nord, il se hisse au cinquième rang du classement, se positionnant après Cité Ennasr, les Jardins de Carthage et l’Aouina. Bien que sa demande soit légèrement moins élevée, elle demeure toutefois significative.

(Source: Mubawab)