La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), et l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) ont signé mercredi une convention de coopération et de partenariat dans le domaine de certification pour améliorer le label “Marhba”, et développer davantage la qualité des services.

Cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la CNAM visant une amélioration des prestations offertes aux citoyens et une garantie d’une meilleure qualité d’accueil, indique un communiqué de la Caisse rendu public.

Le président directeur général de la CNAM, Kamel Madouri, a affirmé à cette occasion que le défi à relever en matière de qualité de service et d’accueil se base sur une exploitation judicieuse des opportunités de transfert numérique de la Caisse, rappelant notamment les avantages fournis par le centre virtuel qui présente un ensemble de services à distance au profit de l’assuré social et aux bénéficiaires des prestations de la Caisse.

Pour sa part, le directeur général de l’INNORPI, Nafaa Boutiti, a souligné l’importance du processus, portant sur la qualité des services, adopté par la Caisse conformément aux normes, permettant une pérennité d’une meilleure prestation offerte par cet établissement.

L’INNORPI est disposé à fournir l’accompagnement et l’appui nécessaires à la CNAM ainsi que la formation en la matière, en raison de l’importance des prestations présentées aux nombreux assurés, a notamment ajouté la même source.