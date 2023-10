Réservée aux productions des étudiants des écoles de cinéma en Afrique et dans le monde arabe, la compétition ” Carthage Ciné-Promesse” de la 34ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, 28 octobre-4 novembre 2023) réunit dans sa sélection 10 films en lice en provenance de 7 pays : Palestine, Maroc, Burkina Faso, Egypte, Liban, Cameroun et la Tunisie.

Créée lors de la 26ème édition des JCC, la compétition de films d’école ” Ciné-Promesse ” a été lancée en vue de découvrir de nouveaux talents des écoles de cinéma et d’audiovisuel en Tunisie, en Afrique et dans le monde arabe. Affichant son ambition dès le départ d’offrir un espace de visibilité et d’échange et de découverte, ” Ciné-promesse ” donne à voir le potentiel des étudiants de cinéma aussi bien dans la fiction, le documentaire ou encore le cinéma d’animation.

Ci-après la liste des 10 films sélectionnés pour “Carthage Ciné promesse” 2023:

“Louka” de Basma Rkioui (Maroc)

“Papa Eric le tendre” de Gaston Bonkoungou (Burkina Faso)

“Né une célébrité” de Luay Awwad (Palestine)

” This Is Paul” de Rosana Kassim (Egypte)

” Airbender” de Souhayeb Denkir (Tunisie

“Hawr” de Robert Minassian (Liban)

“Derail” de Chayma Landoulsi (Tunisie)

“Un chien, Une pierre” de Asma Laajimi (Tunisie)

“Ceux qui rêvent” de Zayneb Bouzid (Tunisie)

“Juste 24h…” de Max Mbakop (Cameroun)