La Tunisie projette de rembourser le principal de la dette extérieure et intérieure de 11 prêts et mécanismes de financement ce qui nécessite de fournir un montant d’un milliard d’euros et d’environ 909 millions de dollars, ainsi que le paiement en monnaie locale.

Ceci intervient dans un contexte où le pays devrait enregistrer une hausse du service de la dette d’environ 18,7% au cours de 2024.

Dans le projet de loi des finances pour 2024, le gouvernement a révélé que le service de la dette à moyen et long terme pour 2024, passera de 20,8 milliards de dinars au cours de 2023 à 24,7 milliards de dinars l’année prochaine.

En 2024, la Tunisie commencera à payer les donateurs, y compris un paiement de 850 millions d’euros en février 2024, pour le prêt en euros pour l’année 2017, tandis qu’en octobre 2024, elle remboursera un prêt de garantie japonais d’une valeur de 50 milliards de yens.

Dans la liste des remboursements, les tranches de prêts du Fonds monétaire international (FMI) au titre de Fast Financing Tool pour 2020, d’une valeur de 360 millions de dollars répartis entre Janvier avril, juillet et octobre 2024, à raison de 90 millions de dollars par mois.

La Tunisie devra rembourser le crédit accordé par le FMI au titre de facilité élargie (2013/2019) de près de 256 millions de dollars sur 10 tranches mensuelles outre le remboursement de 105 millions de dollars à la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) pour l’année 2022 répartis sur 3 tranches.

La Tunisie consacrera également une enveloppe de 100 millions de dollars pour rembourser le prêt accordé par L’Arabie saoudite en janvier et juillet 2024, outre les 70 millions de dollars contractés auprès du fonds monétaire arabe qui devront être remboursés en janvier, février, juin, juillet et aout 2024.

Le gouvernement tunisien aura besoin également de financements dont 5,8 milliards de dinars de bons de trésor, un milliard de dinars pour les bons de trésors assimilables (BTA) et de 752 millions de dinars pour le prêt intérieur en devises.