Une séance de travail consacrée au suivi de la situation de l’Institut supérieur du sport et de l’éducation physique de Ksar Said ainsi qu’à la résolution des problématiques relatives à la réalisation des projets qui y sont programmés, s’est tenue ce mardi au siège du MJS.

La séance s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, du gouverneur de la Manouba, Mohamed Cheikh Rouhou et d’une pléiade de cadres du MJS, du ministère de l’équipement et dudit Institut.

A cette occasion, Kamel Déguiche a souligné la nécessité de hâter la résolution des problématiques, estimant que les questions inhérentes à l’alimentation des étudiants et l’aménagement de l’infrastructure sportive comptent parmi les priorités.

La séance a, pour ce faire, planché sur l’état de l’infrastructure sportive au sein de l’ISSEP qui requiert une intervention rapide et le règlement des dossiers en suspens.

Il a, en outre, été convenu de hâter l’élaboration du dossier relatif au parachèvement des travaux du stade d’athlétisme et l’accélération des travaux de rénovation de la salle omnisports.

Un autre point soulevé et assujetti à l’accord des interlocuteurs, celui relatif au réaménagement de la piscine de l’ISSEP à travers le lancement d’un appel d’offres durant le mois de janvier prochain en permettre une réouverture d’ici l’année universitaire à venir.