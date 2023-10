La coopération financière et technique entre la Tunisie et la Banque mondiale, ainsi qu’avec plusieurs institutions financières régionales et internationales, a été au centre d’une série d’entretiens menés par le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied, à Marrakech.

Participant aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (du 9 au 15 octobre 2023 à Marrakech au Maroc), le ministre a rencontré le Vice-président de la BM pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj.

L’entretien a porté sur les programmes d’action dans les domaines prioritaires entre la Tunisie et la BM, lesquels concernent, notamment, le programme social AMEN, la transition énergétique, l’appui à l’économie verte et circulaire ainsi qu’au secteur privé, notamment pour les petites et moyennes entreprises et dans d’autres domaines, a indiqué dimanche dans un communiqué, le ministère de l’Economie et de la planification.

Le ministre, a également rencontré, le Président du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), le Directeur Général du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), la Présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le Vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), le Vice-président de la Société financière internationale (SFI), un membre du directoire de la Banque Allemande de développement (KFW), le Vice-président de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) et le Directeur général du Département Europe et Moyen-Orient à l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Les différents aspects de la coopération financière et technique entre la Tunisie et ces institutions, ainsi que les moyens et les perspectives de son développement, ont été abordés lors de ces rencontres.

Le ministre s’est, également, entretenu avec le ministre libyen des Finances sur les opportunités permettant de développer la coopération économique entre les deux pays, notamment au niveau de l’investissement et du partenariat.

Saied et les membres de la délégation tunisienne ont assisté à la séance inaugurale et aux réunions élargies des Assemblées annuelles du Groupe de la BM et du FMI, dont la réunion des gouverneurs africains et celle des gouverneurs arabes, tenues sous la présidence du Président du groupe de la Banque Mondiale, Ajay Banga.

Durant les deux séances, les débats ont porté sur les nouveaux défis qu’affronte le monde, notamment les pays pauvres et en développement, dans un contexte de changements climatiques impactant dangereusement, le développement économique et humain. A ce propos, ils ont relevé l’importance de l’action commune pour y faire face, dans le cadre d’une plus grande de solidarité.

Il s’agit également de l’accroissement des défis en matière de sécurité alimentaire, d’énergie, ainsi que des solutions idoines permettant de s’orienter davantage vers les énergies propres et alternatives.

Le ministre a, encore, pris part à une conférence de haut niveau, sur les défis et les solutions pour soutenir l’intégration sociale dans la région du Moyen-orient et de l’Afrique du Nord. Dans son intervention, Saied a mis l’accent sur l’expérience tunisienne dans ce domaine et les programmes entrepris actuellement, dans le domaine de l’autonomisation économique au profit des catégories démunies, notamment les jeunes et les femmes.

Ces programmes visent l’incitation à l’initiative privée et l’intégration de ces catégories dans le circuit économique, à travers la création de petits projets et d’emplois décents.