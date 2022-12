La KfW, Banque allemande de développement, et Smart Capital, entité mandatée par le gouvernement tunisien pour gérer le projet “Startup Tunisia“, ont signé, jeudi 1er décembre 2022, le bulletin de souscription de la KfW au Fonds des Fonds ANAVA d’un montant de 20 millions d’euros et l’Accord d’assistance technique dédié au même fonds d’un montant de 4 millions d’euros, et ce dans le cadre du programme de la coopération bilatérale entre l’Allemagne et la Tunisie.

La souscription de la coopération allemande à travers la KfW vient porter la taille du Fonds des Fonds ANAVA à 60 millions d’Euros sur une taille cible initiale de 100 millions d’euros, et renforcera considérablement l’impact sur l’économie innovante en Tunisie puisque ces capitaux permettront d’irriguer l’écosystème entrepreneurial tunisien, déjà en plein essor, par un appui financier fortement attendu par les jeunes startuppers à travers la création d’ici 2025 de 13 fonds d’investissement sous-jacents dans les 3 phases d’amorçage, de croissance et d’expansion des Startups. Elle permettra également de développer une nouvelle génération de fonds dans le cadre de cette initiative.

L’enveloppe d’assistance technique vient pour sa part renforcer les capacités de Smart Capital et améliorer ses ressources et ses outils à gérer le fonds de fonds et un suivi selon les meilleurs standards internationaux des fonds sous-jacents et des bénéficiaires finaux, à savoir les Startups.

A travers cet accord, la KfW et Smart Capital consolident encore plus la mise en place d’un des piliers de Startup Tunisia, un projet d’investissement ambitieux et novateurs, fortement appuyé par le gouvernement Tunisien et soutenu par la partie allemande.

Ces signatures se sont concrétisées en marge du Comité de suivi intergouvernemental entre l’Allemagne et la Tunisie qui s’est réunie du 29 novembre au 1 décembre à Berlin.

Rappelons que la Caisse des Dépôts et Consignations est l’investisseur de référence au fonds de fonds ANAVA avec un investissement initial de 40 millions d’Euros à travers un prêt consenti au Gouvernement Tunisien par la Banque Mondiale dans le cadre du projet « Startups et PME innovantes ».

À propos de LA KfW :

La Banque allemande de développement (KfW) agit pour le compte du gouvernement fédéral allemand. Elle soutient les réformes, les infrastructures et les systèmes financiers pour une croissance économique socialement équitable et respectueuse de l’environnement dans les pays en voie de développement. Elle promue des projets d’investissement et soutient des processus de réforme dans les pays en développement et les économies émergentes. Ses objectifs comprennent l’amélioration durable de la situation économique et sociale de la population, la diminution de la pauvreté et la protection de l’environnement et du climat.

La KfW est membre du groupe bancaire du même nom et a son siège à Francfort/Main. Elle dispose d’un effectif d’environ de 6700 employées et un réseau de plus de 80 bureaux et représentations dans le monde entier. Elle est l’un des principaux bailleurs de fonds bilatéraux dans le cadre de la coopération financière et est représentée en Tunisie depuis les années 60.

À propos dE SMART CAPITAL :

Smart Capital, société de gestion agréée par le Conseil des marchés financiers, est chargée de la mise en œuvre du fonds de fonds ANAVA d’une taille cible initiale de 100 M€ qui investit indirectement dans les Startups et du fonds INNOVATECH d’une taille de 125 MDT qui investit directement dans les PME innovantes.

En plus de la gestion de ces fonds, Smart Capital est l’entité d’implémentation du projet national, Startup Tunisia, avec les 2 autres axes complémentaires :

Startup Act : Un cadre juridique unique offrant un bouquet d’avantages aux Startups qui se lancent ou s’installent en Tunisie, basé sur le mérite à travers un processus de labélisation solide et rigoureux.

Startup Ecosystem : Un cadre de soutien financier aux Startups et structures d’appui et d’encadrement des Startups, axé sur l’accompagnement, sur l’animation et sur les connexions avec d’autres écosystèmes internationaux.