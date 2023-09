Mme. Miyata Mayumi, a été nommée à titre de Représentante Résidente de l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale en Tunisie, Chargée de l’Algérie.

La JICA a remercié le prédécesseur M. UENO Shuhei, durant son séjour en Tunisie, et réaffirme sa détermination à renforcer la coopération et à continuer à œuvrer avec ses partenaires tunisiens pour relever les défis socio-économiques en Tunisie.

Biographie de Mme MIYATA Mayumi

Après avoir rejoint l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en 2010, Mme MIYATA Mayumi s’est engagée dans divers projets de développement dans les domaines de l’infrastructure, le développement du secteur privé et la transformation digitale dans les pays en voie de développement, particulièrement à Laos où elle a été Représentante.

Avant de rejoindre la JICA, Mme MYATA a travaillé comme experte ICT et Volontaire des Nations Unis à Bhutan et au Cambodge et aussi comme Experte associée à l’Organisation des Nations Unis pour le Développement Industriel (UNIDO).

Mme MYATA est titulaire d’un Mastère en Economie de l’Université de Kyoto au Japon.