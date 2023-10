L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) organise la participation tunisienne au Salon International des Fruits et Légumes ” Fruit logistica 2024 “, qui aura lieu à Berlin du 7 au 9 février 2024.

Réunissant des exposants de plus de 90 pays et des visiteurs de 140 pays, Fruit logistica est le salon professionnel le plus important au monde pour l’industrie des fruits frais.

Il couvre tous les secteurs du commerce des produits frais et offre l’occasion aux entreprises tunisiennes de faire du réseautage et d’accroître la visibilité de leurs produits, indique l’APIA sur son site.

Les entreprises souhaitant participer à ce salon peuvent remplir une demande de participation en ligne.