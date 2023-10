Conférence de l’UNESCO : IA et cinéma, un débat sur l’éthique et la création

Des réalisateurs, producteurs, acteurs et experts de l’IA prendront part à la première conférence des Nations Unies sur l’impact de l’intelligence artificielle sur les cinéastes et l’industrie cinématographique.

En tant qu’agence des Nations Unies en charge de la Culture et de la Science, et dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle, l’UNESCO ouvre une discussion mondiale à travers cet évènement qui aura lieu le jeudi 19 octobre, de 15h à 17h à son siège à Paris, annonce un communiqué de l’organisation onusienne publié cet après-midi.

En 2021, l’UNESCO a établi le tout premier cadre mondial sur l’éthique de l’IA, la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, qui a été adoptée à l’unanimité par ses Etats membres, -lors de la Conférence générale de l’Unesco réunie à Paris du 9 au 24 novembre 2021 à l’occasion de sa 41e session.

Les Etats membres -dont la Tunisie fait partie-, sont surtout appelés à appliquer, à titre volontaire, les dispositions de cette Recommandation en prenant des mesures appropriées, notamment législatives, conformes aux pratiques constitutionnelles et aux structures de gouvernance de chaque Etat. Il est également recommandé d’impliquer toutes les parties prenantes, y compris les entreprises, afin de veiller à ce qu’elles jouent leurs roles respectifs dans la mise en oeuvre de la Recommandation.

Cette première conférence mondiale des Nations Unies sur la question de l’utilisation éthique de l’IA dans le cinéma s’inscrit dans le cadre des récents débats entre les studios hollywoodiens et les acteurs qui montrent que l’utilisation de l’IA générative dans le cinéma soulève de nombreuses interrogations parmi les professionnels du secteur. En juillet 2023, les créateurs et les artistes-interprètes du monde entier ont réclamé le respect de leurs droits face à la prolifération de l’IA dans une lettre ouverte. Des mouvements nationaux et régionaux ont également été lancés à travers le monde, notamment ” Un manifiesto para comprender y regular la I.A. generativa ” en Amérique latine et en Espagne.

Les participants à la conférence initieront le développement de directives sur l’usage éthique de l’IA dans la production cinématographique et d’autres secteurs culturels et créatifs, en s’appuyant sur les principes existants de l’UNESCO la matière d’IA. Ils exploreront les mécanismes envisageables pour faire appliquer les droits de propriété intellectuelle et permettre une répartition équitable des revenus pour les contenus culturels produits avec l’IA. Ils échangeront également sur les questions de la diversité et de la représentation culturelle lorsque l’IA est utilisée pour créer ou distribuer des contenus cinématographiques. Enfin, ils aborderont le nécessaire équilibre à trouver entre l’exploitation du potentiel de l’IA et les préoccupations éthiques et sociétales qu’elle soulève.