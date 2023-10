Le festival ” Vues sur les Arts ” a démarré mercredi soir, au Centre culturel et artistique l’Agora la Marsa et à l’Agora Djerba. Cette 4ème édition programmée du 11 au 15 octobre 2023, célèbre la peinture, la musique, la danse, le théâtre, la littérature, la mode et le patrimoine.

“Vues sur les arts” rend hommage aux arts par le biais du cinéma. ” Sa singularité est de présenter des œuvres, essentiellement, dans des rubriques diverses, appartenant à l’art et à la connaissance : biopics de réalisateurs, des films documentaires ou fictions sur la peinture, la musique, la danse, la littérature, la poésie, le patrimoine et d’autres nouveautés pouvant être générées par notre monde contemporain, comme l’environnement, l’art numérique ou demain l’Intelligence Artificielle “, lit-on dans l’éditorial de Mohamed-Ali Okbi, président de “Vues sur les Arts”.

Pour la cérémonie d’ouverture, le festival a choisi la projection d’un film français, ” Les Amandiers ” de Valeria Bruni Tedeschi sorti en 2022.

Intitulée ” Hamassa shops “, l’exposition à laquelle participent sept artistes tunisiens présente des oeuvres autour d’un même thème, les petits commerces de proximité communément appelés ” Les Hamassas “.

Dans la section “Focus Allemagne”, le festival présente un film documentaire en hommage à la chorégraphe Pina Bausch, ” Dancing Pina ” de Florian Heizen-Ziob, qui sera projeté au cours de la soirée de clôture.

Trois oeuvres tunisiennes sont au programme du festival qui comprend une sélection de films assez célèbres de divers genres et autour de thèmes assez variés. Il s’agit de ” Raâi el Noujoum ” (Le Pâtre des Etoiles) de Hatem Ben Miled, récit biographique retraçant l’histoire de Ali Douagi sorti en 1974, ” Je Reviendrais là-bas ” documentaire de Yassine Redissi (2023) et un film de fiction ” L’homme qui a vendu sa peau ” de Kaouther Ben Hania (2021).

Des master classes, des ateliers d’écriture de scénario et de réalisation sont au programme de la section “De l’écrit à l’écran” sous la direction de l’actrice et réalisatrice franco-libanaise Alxandra Naoum.

Le festival est organisé par l’Agora la Marsa en partenariat avec l’Agora Djerba qui accueille quelques projections, avec le soutien de plusieurs partenaires notamment l’Institut français et le Goethe-Institut de Tunis.