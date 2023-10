“Les Nuits Méditerranéennes”, dans une première édition en Tunisie, se tiendront les 9 et 10 octobre 2023 en vue de mettre en lumière les liens entre la Corse et la Tunisie avec un clin d’œil au Maroc à travers une projection de courts-métrages.

Organisé par l’Institut Français de Tunisie (IFT), cet événement prévoit durant deux jours des projections, des rencontres professionnelles autour de la coopération en Méditerranée et une carte blanche à France Télévisions pour une projection de courts-métrages issus du bassin méditerranéen.

La première journée de cette escale tunisienne sera marquée par une présentation des “Nuits Méditerranéennes” en présence de Sam Bobino, membre du conseil d’administration de la COOPMED, délégué général de la Semaine du Cinéma Positif à Cannes et président du Festival de Musique de Film de La Baule (France) ainsi que d’Alix Ferraris, président de la Diffusion KVA et directeur des Nuits MED de MEDSERIES (manifestation entièrement dévolue à la série sous toutes ses formes) et du cinéma de La Lune. A partir de 19h30, place à des projections de courts métrages corses, tunisiens et marocains.

La journée du mardi 10 octobre sera consacrée à la présentation du COOPMED, du pole Court-Métrage de France TV par Gautier Réjou, conseiller de programmes Pôle court-métrage à la direction du Cinéma de France Télévisions avec une Carte blanche France TV et des projections de cinq courts métrages.

Le projet de coopération COOPMED, associant des festivals d’Italie, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, d’Espagne et de France, a pour objectif de soutenir et d’accompagner la création grâce à un réseau étendu, tout en améliorant les pratiques culturelles par le biais d’actions centrées autour de l’éducation à l’image, l’écriture scénaristique et la composition pour l’image.

Le festival “Les Nuits Med” offre une découverte cinématographique captivante de la Méditerranée et de la Corse. Le festival qui se veut un hommage vibrant à la créativité et à la diversité culturelle, donne à voir des films sur les réalités méditerranéennes et constitue une opportunité importante pour les réalisateurs corses, méditerranéens et européens.