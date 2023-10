La tunisienne Ons Jabeur fait une fois encore partie du casting des joueuses qualifiées pour le Masters de fin de saison, qui se jouera à Cancun du 29 octobre au 5 novembre.

En effet, les huit noms des joueuses qualifiées pour les WTA Finals, le tournoi de fin de saison qui regroupe les meilleures, sont désormais connus. Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Marketa Vondrousova, Ons Jabeur et Karolina Muchova tenteront de succéder à Caroline Garcia. Titrée l’an passé, la Française, dixième mondiale cette semaine, ne sera pas présente pour cette édition qui se jouera à Cancun.

Dans le casting final, personne n’a déjà gagné le tournoi. N°1 mondiale, Aryna Sabalenka est celle qui a connu le meilleur parcours avec sa finale l’année dernière à Fort Worth.

Parmi les qualifiées, trois joueuses devraient découvrir ce rendez-vous : Elena Rybakina, Karolina Muchova et Marketa Vondrousova. A noter cependant que Muchova n’a plus joué depuis l’US Open et qu’elle ne s’est pas alignée au tournoi de Pékin, disputé cette semaine.

Un forfait de la Tchèque pourrait rouvrir la porte à Maria Sakkari, qui a condamné ses dernières chances de se qualifier directement pour Cancun en s’inclinant ce vendredi face à Coco Gauff.