La ministre de la Justice, Leila Jaffel, a eu une séance de travail, jeudi, au siège du département, avec le chargé des relations extérieures à l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, Khaled Abdelaziz Al Harchaf.

Plusieurs questions d’intérêt commun entre le ministère de la Justice et la Direction Générale des Prisons et de la Rééducation d’une part, et l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité d’autre part ont été soulevées lors de cette entrevue, indique un communiqué du département.

Les intervenants ont examiné les moyens de renforcer la coopération scientifique pour concrétiser l’accord de coopération conclus entre les deux parties ainsi que les opportunités qui seront disponibles pour l’échange d’expertises et d’expérience, l’organisation de rencontres et conférences scientifiques et la tenue d’ateliers de travail régionaux dans les différents domaines de la justice pénale.

S’agissant de l’action arabe et sécuritaire commune, l’accent a été mis sur la possibilité d’adopter des expériences-modèles concernant le système carcéral tunisien.

La séance de travail s’est déroulée en présence, notamment, du président de la Direction générale des prisons et de la rééducation.