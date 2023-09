Météo Tunisie annonce mettre en vigilance JAUNE une bonne partir du territoire tunisien. Dans le nord les gouvernorats de Jendouba, Béjà et Bizerte on s’attend à des orages et de la pluie, dans le cap-bon et Zaghouan on annonce des vents violents.

Sur le sud tunisien à partir de Sfax Météo Tunisie annonce des vents violents et des vents de sables au Sahara.

Côté températures, les thermomètres devraient oscillés entre 25 et 31°C sur la plupart des régions avec un pic à 34°C à Tataouine.

L’après-midi les températures élèveront à 25-34°C dans la plupart des régions, avec des pics à 37°C à Tozeur et 41°C à Tataouine.

Pendant la nuit les températures se situeront de 19 à 26°C dans le nord et le centre du pays, et de 27 à 30°C dans le sud.

Carte interactive de Météo Tunisie