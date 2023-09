La sélection tunisienne féminine de football affrontera ce vendredi sur la pelouse du stade municipal de Soliman (16h) son homologue du Niger pour le compte du tour préliminaire des éliminatoires pour la CAN féminine 2024 au Maroc.

Le match retour aura lieu, le 26 septembre en cours, sur la même pelouse à Soliman en Tunisie.

Pour rappel, le sélectionneur national, Samir Landolsi avait convoqué 23 joueuses en prévision de ses deux échéances:

Il s’agit de; Yasmine Jemai, Chiraz Ben Ali, Salima Jabrani, Eya Belhaj, Eya Mejri, Najla Harrathi, Ghada Ayadi, Chaima Abassi, Hana Hamdi, Sabrine Ellouzi, Kmar Lamouz, Chirine Lamti, Meriem Houij, Rania Aouina, Sabrine Mamay, Eya Gazahi, Yasmine Klai, Manel Ben Mohamed, Selma Zemzem, Chaima Ben Mohamed, Ibtissem Ben Mohamed, Rimel Abboud, Dhekra Mahfoudh.

Voici les résultats partiels du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2024 Dames, à l’issue des matchs disputés mercredi et jeudi et qui se poursuivront jusqu’au 22 septembre :

Mercredi :

Rwanda – Ghana 0-7

Eswatini – Burkina Faso 2-3

Ouganda – Algérie 1-2

Egypte – Soudan du Sud 4-0

Jeudi :

Guinée – Ile Maurice 8-0

Guinée Bissau – Congo 0-1

Gambie – Namibie 2-3

Vendredi 22 septembre

13h00 GMT: Centrafrique – Mali

14h00 GMT: Burundi – Ethiopie

14h30 GMT: Djibouti – Togo

14h30 GMT: RD Congo – Bénin

14h30 GMT :Gabon – Botswana

15h00 GMT: Tunisie – Niger

15h30 GMT Côte d’Ivoire – Tanzanie

16h00 GMT: Sénégal – Mozambique

17h00 GMT: Cap-Vert – Liberia

18h00 GMT: Cameroun – Kenya.

NB : l’Angola, la Guinée équatoriale et le Nigeria sont directement qualifiés au prochain tour suite aux forfaits, respectifs, du Soudan, de la Libye et Sao Tomé et Principe.