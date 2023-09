La ministre de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa s’est entretenu en marge de sa participation au 5ème Sommet démographique de Budapest avec la ministre de Développement social et de la famille de l’Etat du Qatar, Mariam Bint Ali Bin Nasser Al Misnad ainsi qu’avec la ministre turque de la famille, du travail et des services sociaux de la République de Turquie.

A cette occasion, Belhaj Moussa a évoqué les opportunités de renforcer la coopération et le partenariat dans les domaines liés à la famille, à la femme, à l’enfance et aux personnes âgées, lit-on dans un communiqué publié, vendredi par le ministère.

La rencontre avec la ministre qatarie a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, de développer l’action commune et de consolider l’échange d’expertise et d’expériences dans les domaines liés aux mécanismes de lutte contre la violence à l’égard des femmes et aux programmes d’autonomisation économique des familles à faible revenu et des personnes à besoins spécifiques.

Les deux parties ont évoqué les expériences de la Tunisie et du Qatar en matière de renforcement de la législation qui protège les familles, les femmes et les enfants de la violence et de la fragilité, et des programmes d’éducation parentale. Elles ont souligné la volonté de consolider la coopération bilatérale en vue de promouvoir les interventions et les mécanismes de prise en charge et de protection des personnes âgées.

Par ailleurs, la rencontre qui a réuni Amel Belhaj Moussa avec la ministre turque a porté, notamment, sur le renforcement de la coopération bilatérale et l’échange d’expériences dans les domaines relatifs aux politiques familiales, à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à l’autonomisation économique et sociale des jeunes filles, des femmes et des familles à besoins spécifiques.

Le 5ème Sommet démographique de Budapest s’est tenu les 14 et 15 septembre 2023 à Budapest en Hongrie sous le thème “la famille est la clé de la sécurité”.