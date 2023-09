Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a inauguré, lundi, un bureau de représentation commerciale dans la capitale sénégalaise, Dakar, a indiqué le CEPEX dans un communiqué publié lundi. Cette ouverture vise à renforcer le réseau de représentations commerciales du CEPEX en Afrique Subsaharienne, dont le nombre est porté à six.

L’objectif est d’appuyer les efforts des représentations opérationnelles en Afrique (Abidjan en Côte d’Ivoire, Nairobi, la capitale du Kenya, Douala au Cameroun, Abuja la capitale du Nigeria et Kinshasa dans la République démocratique du Congo (RDC)), dans la mise en place de la diplomatie économique tunisienne et le renforcement des exportations du pays à destination des nouveaux marchés.

Cette nouvelle ouverture contribuera au renforcement du positionnement des produits tunisiens sur ce marché prometteur et important, qui compte plus de 300 millions de consommateurs en Afrique et constitue un portail pour des marchés importants, tels que la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et le Mali, précise la meme source. En 2022, le Sénégal a occupé la 2eme place en tant que pays partenaire économique de la Tunisie en Afrique subsaharienne, avec une part de 12% des exportations tunisiennes vers cette région et 3,1% des exportations vers toute l’Afrique.

Le Sénégal est un pays membre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La ligne aérienne directe entre les deux pays ne manquera pas de faciliter le déplacement des hommes d’affaires et des chefs d’entreprises tunisiennes exportatrices désirant renforcer leur présence commerciale sur ces marchés ainsi que dans les pays pays limitrophes.

S’agissant du volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Sénégal, il a atteint 180,9 millions de dinars (MD) au cours des sept premiers mois de 2023.

Les exportations tunisiennes ont enregistré une évolution de 51%, pour atteindre 175,1 MD au cours des 7 premiers mois de 2023, contre 116,2 MD au cours de la même période de 2022.Le programme de promotion du CEPEX au titre de l’année 2023 prévoit l’organisation, du 10 au 14 décembre 2023, d’une mission d’affaires à Dakar pour une délégation d’hommes d’affaires opérant dans plusieurs secteurs ( industries agroalimentaires, construction, travaux généraux, médicaments, fournitures médicaux, conditionnement, services et technologies de la communication ).

Le CEPEX compte actuellement 15 bureaux, répartis comme suit :

4 en Europe : Milan (Italie), Rotterdam (Pays-Bas), Varsovie (Bologne) et Moscou (Russie), 3 au Maghreb : Casablanca (Maroc), Alger (Algérie), Tripoli (Libye) et 2 au Moyen-Orient : Amman (Jordanie) et Dubaï (Emirats arabes unis), en plus des six bureaux en Afrique subsaharienne