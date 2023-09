Une rencontre consacrée à l’examen des mesures à mettre en œuvre pour la promotion du secteur l’apiculture, a été tenue mercredi au siège de l’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche à Sidi Bouzid.

Cette réunion d’ordre informative a constitué une occasion idoine pour exposer l’ensemble des problématiques des apiculteurs de la région, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche à Sidi Bouzid, Ali Brahmi.

Les intervenants ont mis en exergue les entraves auxquelles se trouve exposée l’activité apicole, dont notamment, le manque de pâturages et l’absence d’organisation des apiculteurs en structures professionnelles, outre le problème de la promotion des produits de la ruche, toujours commercialisés de manière traditionnelle.

Dans des déclarations concordantes à l’Agence TAP, un certain nombre d’apiculteurs ont déploré la marginalisation dont souffre l’activité apicole depuis des années, appelant à la nécessité de lui accorder une plus grande importance et d’assister les apiculteurs en matière de formation et d’exportation de leurs produits.