La coopération dans le domaine de la protection sociale et l’inclusion économique et sociale des personnes handicapées, ainsi que la lutte contre la pauvreté et le dialogue social ont été au centre d’un entretien lundi entre le ministre des Affaires sociales Malek Ezzahi et le coordinateur résident des nations unies à Tunis Arnaud Peral.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part le président du comité général de la promotion sociale Ibrahim Ben Driss et la directrice générale du service de la coopération internationale et des relations extérieures Feriel Ghrab, a permis de passer en revue les programmes et les projets de coopération entre le ministère des affaires sociales et les agences des nations unies.

Le coordinateur résident des nations unies a exprimé la disposition de son organisation à renforcer davantage ces projets et programmes, notamment en ce qui concerne le fonds de l’emploi et de la jeunesse crée en juin 2023 et qui tend à favoriser les opportunités d’emploi au profit des jeunes.

De son côté, le ministre des Affaires sociales a appelé à la nécessité d’accélérer la réalisation des programmes de coopération entre le ministère et les agences des nations unies, soulignant à ce propos l’importance du programme d’autonomisation économique dans la création des sources de revenus au profit des familles pauvres.

Ezzahi a également passé en revue la stratégie nationale en matière de promotion des personnes handicapées relevant l’importance du centre international de promotion des personnes handicapées en matière d’éducation spécialisée dans le cadre de la coopération avec les associations actives dans ce domaine.