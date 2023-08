Le FC Barcelone a vendu 29,5% de Barça Vision, sa filiale digitale, aux fonds d’investissement Libero et Nipa Capital pour 120 millions d’euros, ce qui devrait lui permettre de recruter de nouveaux joueurs, a indiqué le club de Liga espagnole de football vendredi dans un communiqué.

“LIBERO Football Finance AG et les conseillers en investissement privé NIPA Capital B.V. sont devenus les nouveaux partenaires de Bridgeburg Invest, la marque commerciale de Barça Vision”, a déclaré le club catalan dans un communiqué.

Barça Vision est la branche du club qui regroupe toutes les actions associées au Web3, aux NFT (œuvres numériques certifiées), au Metaverse et à la communauté numérique des fans du Barça dans le monde.

Cette vente permet au Barça de générer suffisamment de revenus pour enregistrer ses dernières recrues auprès de LaLiga, comme l’Allemand Ilkay Gündogan, et d’autres joueurs clés comme Ronald Ara?jo, deux jours seulement avant les débuts du club en championnat, dimanche contre Getafe.

Les sociétés allemandes Libero et Nipa, basées aux Pays-Bas, ont acheté “une part de la participation détenue par Socios.com et Orpheus Media”, a indiqué le FC Barcelone.

“Il s’agit d’une décision stratégique qui nous fournit de nouvelles ressources pour que nos plateformes puissent continuer à croître à un moment où la demande de contenus sportifs numériques est en pleine expansion”, a déclaré le président du FC Barcelone, Joan Laporta, cité dans le communiqué du Barça.

L’accord “renforce la voie de la transformation numérique initiée en 2022”, a ajouté M. Laporta.

Dans le même temps, le club a annoncé la conclusion d’un accord “avec Mountain & Co. and Acquisition Corp (NASDAQ : MCAA), une société spécialisée dans les investissements dans les entreprises technologiques et les secteurs émergents”.